Финвалы способны издавать сложные звуки в процессе пения

Американские биологи в процессе изучения финвалов обнаружили, что эти киты могут воспроизводить очень сложные звуки, а также копировать пение других подвидов.

Финвал (или обыкновенный полосатик) является вторым по величине животным из семейства полосатиковых, которое находится под угрозой исчезновения.

Эти киты обитают в Тихом океане.

Многих биологов интересует специфика пения финвалов. Результаты данного исследования помогут понять принцип перемещения этих китов в океане и изменения воспроизведения звуков.

В процессе исследований учёным удалось выяснить, что финвалы могут выдавать две низкочастотные ноты, из которых, собственно, и состоит вся его песня.

Раньше учёные думали, что финвалы способны издавать только одинаковые звуки. Кроме того, эти киты могут "копировать" звуки, которые производят другие животные в период миграции.