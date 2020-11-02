Президент России Владимир Путин провёл совещание по финансированию и развитию космической отрасли.

Во время мероприятия глава государства обозначил основные задачи Российской Федерации в космосе.

"Сегодня, как и договаривались, сосредоточимся на конкретных вопросах финансирования ракетно-космической промышленности, а также ряда ключевых программ в космической сфере. Здесь нам, конечно же, нужно исходить из наших приоритетов, они известны — это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов. В целом увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг", — отметил президент.