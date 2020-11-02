В России выведут моль, уничтожающую пластик

Российские учёные хотят вывести особый вид моли, представители которого смогут разлагать пластик.

По мнению экспертов, это поможет справиться с распространением пластиковых отходов в мире.

Пилотный проект стартует уже в следующем году на базе технопарка "Якутия".

Учёные планируют разработать фермент, уничтожающий полимеры.

Специалисты подвергнут анализу фермент, который выделяет восковая моль. Данный вид способен поглощать пластик в качестве пищи.

По плану эксперты должны расшифровать ДНК, а потом уже синтезировать вещество. Затем уже будет создан раствор, которым можно будет покрыть пластик для разложения.

На первом этапе для исследования планируется вывести целую колонию моли из миллиона особей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные из Британии придумали способ, как быстро разлагать пластик.