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В Калмыкии появится туркластер площадью свыше миллиона гектаров

В Калмыкии появится туристско-рекреационный кластер "Чёрные земли".

В Калмыкии появится туркластер площадью свыше миллиона гектаров

Площадь кластера составит 1 млн 250 тыс. га. В границы кластера будут входить три особо охраняемые природные территории — Яшкульский, Черноземельский и Лаганский районы. Расположенные в них объекты должны привлечь внимание туристов.

"Создаваемый в Калмыкии туристско-рекреационный кластер получил такое же название, как и госзаповедник — "Чёрные земли", но его территория будет значительно больше — 1 250 тыс. га.

Туристы, которые будут приезжать полюбоваться уникальной красотой заповедника, его редкими видами флоры и фауны, будут получать ряд услуг в расположенных рядом населённых пунктах. Смогут попробовать национальные блюда в кафе и ресторанах, остановиться в гостинице, традиционных калмыцких юртах, купить сувениры этнического характера. Сам же заповедник защищён законом и не подлежит модернизации", — пояснил директор государственного природного биосферного заповедника "Чёрные земли", член Совета по туризму при главе Калмыкии Батаар Убушаев.

В Черноземельском районе, кроме заказника Меклетинского, внимание туристов привлекут Состинские озера, а главной достопримечательностью Яшкульского района является озеро Деед-Хулсун — место обитания диких водоплавающих птиц.﻿﻿

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