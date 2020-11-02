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Почему люди не запоминают сны?

Зарубежные исследователи объяснили, почему многие люди не могут запомнить свои сны. Специалисты предполагают, что это связано с областью ВТС.

Почему люди не запоминают сны?

Пытаясь объяснить это явление, учёные выдвинули несколько версий. Согласно одной из них из них — сны зарождаются в тот момент, когда мозг сортирует информацию, при этом он работает в долгосрочной и краткосрочной памяти. В результате, когда человек просыпается, у него нет доступа к этим данным.

Учёные выявили связь сновидений и изменениями уровня ацетилхолина и норадреналина в ходе ночного сна. Они провели эксперимент с участием 90 человек.

Предметом исследования специалистов стал мозг с точки зрения плотности белого и серого вещества.

В основном у наблюдаемых не было выявлено различий, но всё же, у тех людей, которые хорошо запоминали сны, была более высокая плотность белого вещества в МПФК. В результате учёные пришли к выводу, что высокая активность в области ВТС приводит к тому, что пережитые во сне эмоции переходят в память.

Кроме того, на способность людей запоминать сны влияют такие факторы, как образ жизни, различия в физиологии головного мозга.

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