Утконосы могут светиться в темноте

Группа учёных под руководством Паолы Энич обнаружили, что утконосы способны светиться в темноте.

Биолюминесценция редко встречается в природе. Среди млекопитающих до сих было известно всего два таких примера — это американские сумчатые опоссумы Didelphid и белки-летяги Glaucomys. Эти животные особенно активны ночью, как и австралийские утконосы.

Специалисты изучили хранящиеся в Филдовском музее естественной истории образцы чучел двух самцов и одной самки. При обычном освещении у них бурый мех, но при освещении ультрафиолетом он люминесцирует и испускает сине-зелёное свечение.

Утконосы способны поглощать ультрафиолетовые фотоны с длиной волны от 200 до 400 нанометров, а затем они их переизлучают в видимом диапазоне, на длине 500-600 нанометров. Учёные предполагают, что таким образом животные адаптировались к ночному образу жизни. Благодаря данной способности утконосы хорошо видят друг друга и взаимодействуют между собой даже при недостаточном освещении.