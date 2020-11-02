Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Россиянам могут возместить расходы за тесты на коронавирус
Принц Уильям тайно переболел коронавирусом
ФНС заблокировала счета компании Black Star
Агата Муцениеце опровергла слухи о возвращении Павла Прилучного
В Омской области школьники-вандалы сломали на кладбище 43 креста
Красноярские власти запретили бесплатный Wi-Fi в торговых центрах
Антитела к COVID-19 могут сохраняться до пяти месяцев
Киевское "Динамо" потеряло шесть игроков из-за коронавируса
Во время тактических учений снайперы использовали новый тип винтовок

В Канаде на 3D-принтере напечатали защитные колпаки для бивней моржей

Четыре моржа Odobenus rosmarus находятся под охраной в аквариуме Квебека, но их новая среда обитания представляет угрозу для их бивней, так как с их помощью они вытаскивают себя из воды. Канадские учёные с помощью 3D-сканирования и 3D-печати изготовили защитные металлические колпаки для их бивней, сообщает 3Dpulse.ru.

В Канаде на 3D-принтере напечатали защитные колпаки для бивней моржей

"Эта практика [ходьба на бивнях] не представляет проблемы в естественной среде, состоящей из льда и грунта, — пояснила доктор Клэр Гроссет, профессор зоологической медицины в Университете Монреаля. — Но всё обстоит иначе в среде обитания, состоящей из бетона, металла и других материалов, выбранных, чтобы противостоять этим животным, вес которых может достигать более тонны".

Зоологи заметили, что одна из самое весом 400 кг подвергалась риску расколоть или сломать клыки. Чтобы этого не произошло ветеринары посоветовали защитить их металлическими коронками. Приспособления были изготовлены кобальт-хрома, так как он предотвращает повторяющееся трение и является устойчивым к окислению в солёной воде.

Три разные коронки с зазором от 0,25 до 0,45 мм до бивня были изготовлены с помощью 3D-печати. Это позволило ветеринару подобрать наиболее оптимальный вариант устройства для моржей.

Последние материалы
Агата Муцениеце опровергла слухи о возвращении Павла Прилучного
В Омской области школьники-вандалы сломали на кладбище 43 креста
Красноярские власти запретили бесплатный Wi-Fi в торговых центрах
Антитела к COVID-19 могут сохраняться до пяти месяцев
Киевское "Динамо" потеряло шесть игроков из-за коронавируса
Во время тактических учений снайперы использовали новый тип винтовок
Макгрегор назвал самого сильного соперника и похвалил Хабиба
Российские методы борьбы с санкциями заинтересовали Китай
Жизнь на Землю могли занести кометы
Японские СМИ: чтобы вернуть Курилы, надо уволить Лаврова
Популярное
Российский шоу-бизнес
Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция

Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.

Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Российский шоу-бизнес
Буланова впервые вышла на публику с новым возлюбленным
Василий Амирджанов Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер
Комментарии
В центре Тбилиси собрались несколько тысяч протестующих
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
В Карабахе наблюдается гуманитарный кризис
В Карабахе закрыли все детские сады и школы из-за боёв
Друг Светланы Владимирской опроверг соообщения о коме певицы
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Минские силовики открыли предупредительный огонь
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Малышева уверена – ребёнок может не бояться Деда Мороза с COVID-19
Скарлетт Йоханссон вышла замуж в тайне ото всех
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Жириновский отказался извиняться перед Кадыровым
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников