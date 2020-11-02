В Канаде на 3D-принтере напечатали защитные колпаки для бивней моржей

Четыре моржа Odobenus rosmarus находятся под охраной в аквариуме Квебека, но их новая среда обитания представляет угрозу для их бивней, так как с их помощью они вытаскивают себя из воды. Канадские учёные с помощью 3D-сканирования и 3D-печати изготовили защитные металлические колпаки для их бивней, сообщает 3Dpulse.ru.

"Эта практика [ходьба на бивнях] не представляет проблемы в естественной среде, состоящей из льда и грунта, — пояснила доктор Клэр Гроссет, профессор зоологической медицины в Университете Монреаля. — Но всё обстоит иначе в среде обитания, состоящей из бетона, металла и других материалов, выбранных, чтобы противостоять этим животным, вес которых может достигать более тонны".

Зоологи заметили, что одна из самое весом 400 кг подвергалась риску расколоть или сломать клыки. Чтобы этого не произошло ветеринары посоветовали защитить их металлическими коронками. Приспособления были изготовлены кобальт-хрома, так как он предотвращает повторяющееся трение и является устойчивым к окислению в солёной воде.

Три разные коронки с зазором от 0,25 до 0,45 мм до бивня были изготовлены с помощью 3D-печати. Это позволило ветеринару подобрать наиболее оптимальный вариант устройства для моржей.