Жизнь на Землю могли занести кометы

Учёные до сих пор ведут споры о происхождении нашей планеты. Среди астрономов есть мнение о том, что жизнь на Землю могла быть занесена из космоса. Важную роль в этом могли сыграть кометы.

Но минус данной теории в том, что у неё долго не было доказательств, поэтому эксперты, как правило, опирались на теорию абиогенеза.

Однако позже учёные смогли найти необходимые данные. В процессе исследования астероидов в них были обнаружены следы глицина — самой простой аминокислоты, которая является предшественником других биологических соединений.

Для того чтобы жизнь могла зародиться таким образом, молекуле необходимо было преодолеть соударения с другими небесными телами и о землю. Но астрономы всё равно продолжают искать доказательства своей теории.

Ранее учёные Токийского университета заявили, что жизнь на Земле могла появиться четыре миллиарда лет назад, когда на планете еще не было кислорода, а её едва сформировавшуюся твердую поверхность осыпал дождь из астероидов.