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Экипаж МКС может заказать чёрную икру на Новый год

В этом году космонавты Международной космической станции могли остаться без праздничного ужина на Новый год.

Запуск грузового корабля, который должен был доставить им продукты питания, был отложен на начало 2021 года. Однако ещё один грузовой корабль будут запускать на МКС США. С его помощью на борт станции доставят продукты.

Об этом рассказал заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

По его словам, на МКС доставят пирожные, зефир в шоколаде, печенье, конфеты, шоколад, ягоды с сахаром, маслины, сухофрукты, маслины, орехи, лимоны и апельсины, а также чёрную икру, если космонавты захотят её видеть на праздничном столе.

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