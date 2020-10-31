На протяжении всех зимних месяцев в России будет наблюдаться температура выше климатической нормы.
Иногда в некоторых регионах температура будет опускаться до минимальных значений, однако в общем предстоящая зима будет тёплой.
Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Погода будет неоднородной. В декабре практически повсеместно температура ожидается около и выше нормы", — отметил синоптик.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?