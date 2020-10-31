Какой будет предстоящая зима? Отвечает Гидрометцентр

На протяжении всех зимних месяцев в России будет наблюдаться температура выше климатической нормы.

Иногда в некоторых регионах температура будет опускаться до минимальных значений, однако в общем предстоящая зима будет тёплой.

Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.