Считается, что сны — это ключ к подсознанию. Можно ли научиться читать "послания" бессознательного? Об этом в интервью "Правде. Ру" рассказал экстрасенс, мистик звука, автор методики вокальной медитации Юрий Котов.

"Сон нужно именно прочитывать либо, наоборот, тренировать своё сознание для того, чтобы чувствовать себя как в реальности. Именно сон, чтобы туда входить и чувствовать себя не как во сне.

К этому обращаться как к тонкой структуре. Мы же не только физическое тело. Наше физическое тело состоит из духовных частей. Наше тонкое тело может взаимодействовать с нашим физическим. Через импульсы оно может преобразовываться в тонкую энергию, которая может выходить из тела, тем самым гулять по таким интересным картинам.

А когда мы приходим в себя, то можем трансформировать увиденное в определённые ключи, смысл которых нужно разгадывать. Это все очень сильно связано с эмоциями. Так же это связано с прошлыми жизнями и той жизнью, которую мы сейчас живем. Многим снятся прошлые жизни, тогда люди видят войны, события, либо какие-то здания. Это уже даже доказано на практике.

О чём предупреждают сны?

Сны могут предупреждать, подсказывать. Те люди, которые близки к пониманию того, что им делать, могут получить ответ именно на бессознательном уровне, показать какие-то определенные картины в форме разных образов. Это как символизм. Если человек хорошо разбирается в символизме, ему будет очень просто разобраться в своих снах.

Сны — это некая реальность, которую мы можем сами менять, также можно научиться её менять", — пояснил собеседник "Правды. Ру".﻿﻿