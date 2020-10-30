Археологи обнаружили в Израиле печать с изображением Аполлона. Возраст находки составляет 2000 лет, сообщает The Jerusalem Post.
Артефакт нашли в дренажном канале города Давида.
Печать изготовлена из тёмно-коричневой яшмы, на ней заметны остатки светло-жёлтого, коричневого и белого слоев. Когда-то печать украшала кольцо, которое носили на руке и скрепляли им документы.
Учёные считают, что несмотря на то, что Аполлон является олимпийским божеством греческой и римской культур, человек, которому принадлежал артефакт, вероятно, был евреем.
"Когда мы нашли этот драгоценный камень, то задались вопросом, что Аполлон делает в Иерусалиме? И зачем еврею носить кольцо с портретом иноземного бога?" — говорит археолог, члены исследовательского проекта City of David Эли Шукрон.
Он считает, что для владельца кольца оно не было ритуальным предметом. Скорее всего, для него это украшение символизировало чистоту, здоровье и успех.
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