В Израиле обнаружили 2000-летнюю печать с изображением Аполлона

Археологи обнаружили в Израиле печать с изображением Аполлона. Возраст находки составляет 2000 лет, сообщает The Jerusalem Post.

Артефакт нашли в дренажном канале города Давида.

Печать изготовлена из тёмно-коричневой яшмы, на ней заметны остатки светло-жёлтого, коричневого и белого слоев. Когда-то печать украшала кольцо, которое носили на руке и скрепляли им документы.

Учёные считают, что несмотря на то, что Аполлон является олимпийским божеством греческой и римской культур, человек, которому принадлежал артефакт, вероятно, был евреем.

"Когда мы нашли этот драгоценный камень, то задались вопросом, что Аполлон делает в Иерусалиме? И зачем еврею носить кольцо с портретом иноземного бога?" — говорит археолог, члены исследовательского проекта City of David Эли Шукрон.

Он считает, что для владельца кольца оно не было ритуальным предметом. Скорее всего, для него это украшение символизировало чистоту, здоровье и успех.

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