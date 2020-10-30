Пауки слышат звуки летающих насекомых лапами

Некоторые виды пауков способны хватать добычу даже ночью. Причём пауки её не видят.

Учёные попытались раскрыть секрет успешной ночной охоты пауков. Оказалось, что лапы помогают пауку уловить звуки летающих насекомых.

Свисающий вверх ногами паук, ныряет вперёд и забрасывает заранее сплетённую сеть на проходящую внизу добычу.

"Мы уже знаем, они используют свои большие глаза, чтобы видеть добычу под ними, так как, когда мы временно ослепляли их, они не могли ничего поймать внизу", — рассказал Джей Стафстром Корнеллского университета.

Кроме того, пауки могут делать сальто назад. Так им удаётся поймать пролетающих над ними насекомых.

Ранее специалисты предполагали, что пауки вместо этого использовали слуховые сигналы. Учёные исследовали малоизвестный орган на паучьих лапах, называемый просто "плюсневым органом", чтобы выяснить, способен ли он улавливать звук.

Учёные решили проверить, как пауки реагируют на записанные звуки, напоминающие летающих насекомых. Потом они изучили, как отдельные лапы паука реагируют на эти звуки. Оказалось, что услышав записи, пауки переворачивались назад, чтобы закинуть сети, а их изолированные ноги демонстрировали нервные реакции на широкий диапазон частот (от 100 до 10 тысяч герц).