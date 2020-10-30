Различные породы собак появились ещё во время ледникового периода

Человека связывают с собаками продолжительные отношения. Но сколько времени длится эта дружба, точно неизвестно.

Учёные провели исследование, в результате которого выяснилось, что люди начали приручать собак намного раньше, чем 11 тыс. лет назад.

Специалисты секвенировали ДНК древних собак и обнаружили, что в конце последнего ледникового периода существовало минимум пять различных генетических линий.

Также учёные проанализировали современную ДНК человека, чтобы проследить связь между нашими двумя видами на протяжении тысячелетий. Специалисты утверждают, что именно эти ранние линии легли в основу многих собак, которые нам известны сегодня.

Считается, что четвероногих начали приручать между 40 и 20 тысячами лет назад. Учёные предполагают, что процесс приручения начался с того, что волки одомашнили себя, когда стали привязываться к поселениям людей.

Ранее "Правда. Ру" писала, что люди и собаки обрабатывают речь одинаковыми участками мозга.