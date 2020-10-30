В щупальцах осьминогов обнаружили вкусовые рецепторы

Учёные Гарвардского университета обнаружили на щупальцах осьминогов вкусовые рецепторы.

Специалисты Гарвардского университета изучили щупальца тихоокеанских осьминогов, обитающих на побережье Мексики и Калифорнии.

На присосках этих морских обитателей они обнаружили характерные для рецепторов формы, клетки которых были изолированы. В результате оказалось, что они являются своего рода "вкусовыми" рецепторами и при прикосновении способны распознавать химический состав поверхностей.

Специалисты считают, что, возможно, с их помощью осьминоги отличают съедобную добычу от ядовитой. Кроме того, данная особенность позволяет им ориентируются среди обычных камней и объектов неживой природы.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что самый глубоководный осьминог живёт в Индийском океане под толщей воды в семь километров.