Учёные Гарвардского университета обнаружили на щупальцах осьминогов вкусовые рецепторы.
Специалисты Гарвардского университета изучили щупальца тихоокеанских осьминогов, обитающих на побережье Мексики и Калифорнии.
На присосках этих морских обитателей они обнаружили характерные для рецепторов формы, клетки которых были изолированы. В результате оказалось, что они являются своего рода "вкусовыми" рецепторами и при прикосновении способны распознавать химический состав поверхностей.
Специалисты считают, что, возможно, с их помощью осьминоги отличают съедобную добычу от ядовитой. Кроме того, данная особенность позволяет им ориентируются среди обычных камней и объектов неживой природы.
Ранее "Правда. Ру" писала о том, что самый глубоководный осьминог живёт в Индийском океане под толщей воды в семь километров.
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