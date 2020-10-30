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В космосе обнаружили блуждающую планету размером с Землю

Польские астрономы обнаружили на просторах Млечного Пути самую маленькую блуждающую планету. По размерам её можно сравнить с Землёй и Марсом, сообщает Planet Today.

В космосе обнаружили блуждающую планету размером с Землю

Блуждающие планеты, или планеты-странники, представляют собой очень интересный объект для изучения. По словам учёных, сначала эти планеты формировались как обычные, но потом они были выброшены из своих звёздных систем из-за гравитационных интерференций с другими небесными телами.

Обнаружить такие планеты очень сложно, но астрономам всё же удалось это сделать. Они применили эффект гравитационного линзирования, основанный на способности массивных объектов менять траекторию световых лучей.

Учёные смогли зафиксировать короткое событие микролинзирования, продолжительность которого составила всего 42 минуты. Астрономы пришли к выводу, что его спровоцировала небольшая планета.

"Моделирование показало, что масса линзы примерно равна массе Марса и уступает массе Земли. Мы нашли самую маленькую из блуждающих планет", — отметил Радослав Полесский, сотрудник Астрономической обсерватории Варшавского университета.

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