В Японии создали древесный термостойкий биопластик

В Японии разработали биопластик из дерева. Его отличительные свойства — это прочность, высокая термостойкость и безопасность для экологии.

Известно, что пластик негативно влияет на окружающую среду и на человека. В связи с этим власти большинства стран решили отказаться от него и найти альтернативный более экологичный материал.

Японские учёные, используя биомассу, создали уникальный биопластик, который характеризуется устойчивостью к воздействию высоких температур, хорошей надёжностью и пластичностью.

Процесс получения этого материала выглядит следующим образом: деревянная щепа обрабатывается водным раствором из гидроксида и сульфида натрия, в итоге получается целлюлоза. Затем её соединяют с химией и молекулами, после чего образуется термостойкая плёнка.

В конце всего процесса получается органический продукт на основе лёгких неорганических наполнителей. Он способен выдержать температуру более 740 градусов Цельсия.