Могут ли дети унаследовать математические способности родителей?

Учёные Института когнитивных исследований и науки о мозге им. Макса Планка (Германия) пришли к выводу, что математические способности могут передаваться по наследству. Директор Института персонализированной кардиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Филипп Копылов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал мнение немецких коллег.

"Если учёные утверждают, что изучили данный вопрос, значит, они провели исследование как минимум в двух поколениях и выявили соответствующую связь. Если такая связь была обнаружена, значит математические способности могут передавать по наследству от родителей к детям. Передаются ли по наследству творческие способности? Не нужно смешивать одно с другим. Математические способности — это математические способности, а, например, художественные способности — это художественные способности. Обобщать, к сожалению, не получится, так как задействованы совершенно разные области мозга", — пояснил собеседник "Правды.Ру". ﻿

Также свою позицию по данному вопросу высказал Юрий Симаков, генетик, эмбриолог, профессор кафедры биологии и ихтиологии Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского