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Летучие мыши тоже соблюдают социальную дистанцию при болезни

Биологи из США пришли к выводу, что летучие мыши-вампиры, заболевшие лихорадкой, реже контактируют с другими особями и соблюдают социальную дистанцию. Учёные проанализировали поведение 34 самок этих существ.

Летучие мыши тоже соблюдают социальную дистанцию при болезни

50% из них был введён липополисахарид, который активизирует врождённую иммунную реакцию, аналогичную той, что наблюдается при лихорадке. К телу летучих мышей прикрепили датчики приближения, а потом отпустили на свободу.

Наблюдения за животными проводились в течение трёх дней. Оказалось, что

поведение "больных" мышей сильно изменилось. Они стали реже контактировать с другими особями, несмотря на то летучие мыши считаются социальными существами.

Здоровые мыши тоже предпочитали держаться подальше от больных сородичей.

Кроме того, летучие мыши проводили с другими особями на 25 минут меньше, чем их сородичи из контрольной группы. Вероятность контакта между больными и здоровыми летучими мышами составила 35%, а между здоровыми особями — 49%.

Также биологи обратили внимание на то, что социальную дистанцию во время заболеваний соблюдают рыбы, обезьяны и насекомые.

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