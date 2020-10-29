Гренландия меняет форму из-за глобального потепления

Процесс таяния ледникового щита Гренландии за последние два десятилетия заметно ускорился, что привело к изменению формы края ледяного покрова и прибрежной части. По мнению учёных, это может негативно отразиться как на экосистеме, так и на местных жителях.

"Изменения ландшафта Гренландии можно заметить даже из космоса", — утверждают учёные Национального центра данных по исследованиям снега и льда.

Специалисты изучили снимки NASA, сделанные в период с 1985 по 2015 год.

Они выяснили, что на ледяном щите наблюдается отступление кромки льда. С 2000 года данный процесс идёт довольно быстрыми темпами. Сужаются зоны, где быстрое течение ледяного потока. Если это повлияет на движение воды под ледяным покровом, то вода для людей и животных будет менее доступной.