В атмосфере Юпитера обнаружили "спрайтов" и "эльфов"

На снимках, сделанных космическим зондом "Юнона", астрономы NASA обнаружили две молнии, одна из них — спрайт, а другая — эльф. Уникальность данного открытия в том, что такие типы молний обычно встречаются в атмосфере Земли в разгар грозы, происходящей снизу.

Спрайты — это молнии из электрических разрядов ледяной плазмы. В атмосфере Земли они наблюдаются на высоте около 100 км выше источника. Такой разряд способен осветить пространство на несколько десятков километров. Продолжительность данного явления составляет всего несколько миллисекунд.

Эльфы представляют собой огромные, но не очень яркие конусы, диаметром всего сотни километров.

В атмосфере Земли эти молнии имеют красный оттенок. Такой цвет им придаёт реакция с азотом. А в атмосфере Юпитера они розового или голубого оттенка.

Специалисты зафиксировали 11 огромных ярких вспышек.

Такие вспышки образовывались почти на 300 километров выше области грозового разряда атмосферы Юпитера.

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