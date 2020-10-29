В Арктике начинают оттаивать месторождения метана

Залежи метана в Северном Ледовитом океане, известные как "спящие гиганты углеродного цикла", начали высвобождаться на большой площади.

Процесс идёт на глубине 350 метров в море Лаптевых. Есть опасения, что это ускорит темпы глобального потепления.

Команда учёных,работающая на борту научно-исследовательского судна "Академик Келдыш" заявила, что

большая часть пузырьков в настоящее время растворяется в воде, но уровень метана на поверхности в 4-8 раз превышает ожидаемый.

"На данный момент вряд ли будет какое-то серьезное влияние на глобальное потепление, но дело в том, что этот процесс сейчас запущен. Эта система гидратов метана Восточно-Сибирского склона была нарушена, и процесс будет продолжаться", сказал Эрьян Густафссон из Стокгольмского университета, работающий сейчас на судне.

По его словам, озвученные выводы предварительные, а реальные масштабы выбросов метана не будут подтверждены до тех пор, пока будут проанализированы все имеющиеся данные.

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