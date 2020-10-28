Палеонтологи установили возраст останков птиц, найденных в Антарктиде

Палеонтологи выяснили, что окаменелости, найденные в 80-е гг. на острове Симор в Антарктиде, являются останками древнейших гигантских птиц, которые когда-то летали над поверхностью южных океанов, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS. COM.

Размах крыльев этих птиц достигал 6,4 метра. Стоит отметить, что у самых крупных современных птиц на Земле — странствующих альбатросов — размах намного меньше — 3,7 метра.

Также палеонтологи выяснили, что пелагорнитиды, населявшие нашу планету 2,5-6,5 миллионов лет назад, имели очень большие зубы, которые на самом деле даже не были зубами, а представляли собой костные выросты на клюве. Древние птицы использовали их для того, чтобы добывать себе пищу — рыб и головоногих.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Мьянме учёные обнаружили янтарь, в котором содержится фрагмент крыла птицы, жившей 99 млн лет назад.