За сутки на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса С

За минувшие сутки астрономы зафиксировали на Солнце сразу четыре вспышки класса C, что довольно много.

Для наблюдения за солнечной активностью учёные используют исследовательские орбитальные спутники. Они фиксируют всё, что происходит на поверхности Солнца. За последние 24 часа уровень активности на Солнце вырос более чем в десять раз, и до сих пор продолжает расти, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

"Рост, который наблюдается сейчас, обусловлен выбросами дополнительной энергии, часть которой тратится на разогрев солнечной плазмы, а часть уходит в пространство в виде мощных вспышек. В течение 27 октября мы наблюдали четыре такие вспышки, и все они относились к классу С", — отмечают специалисты Физического института имени П. Н. Лебедева РАН.

Зарегистрированные 27 октября вспышки пока не внесли в специальный каталог. Однако если специалисты присвоят хотя бы одной из них класс интенсивности С6.4, то уже можно будет говорить о третьем по мощности солнечном событии 2020 года.