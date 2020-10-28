Беспилотники помогут археологам найти следы древних мадьяров

Археологи Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва проводят раскопки на территории курганно-грунтового могильника в районе села Малая Рязань в Ставропольском районе.

Учёные хотят найти памятники, имеющие отношение к древней истории венгров.

В исследовании используются установленные на беспилотниках приборы, такие как лидар, тепловизор, гиперспектрометр.

Археологи полагают, что приборы помогут им обнаружить аномалии в рельефе, которые будут указывать на места захоронений.

Кроме того, учёные хотят выяснить, поможет ли тепловизор определить скрытые под землёй могильные камни.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили на территории Башкирии курган, в котором сохранились человеческие останки и драгоценности. Возраст находки составляет более 2500 лет. По мнению учёных, курган был создан кочевниками раннего железного века.