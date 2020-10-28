Археологи Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва проводят раскопки на территории курганно-грунтового могильника в районе села Малая Рязань в Ставропольском районе.
Учёные хотят найти памятники, имеющие отношение к древней истории венгров.
В исследовании используются установленные на беспилотниках приборы, такие как лидар, тепловизор, гиперспектрометр.
Археологи полагают, что приборы помогут им обнаружить аномалии в рельефе, которые будут указывать на места захоронений.
Кроме того, учёные хотят выяснить, поможет ли тепловизор определить скрытые под землёй могильные камни.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили на территории Башкирии курган, в котором сохранились человеческие останки и драгоценности. Возраст находки составляет более 2500 лет. По мнению учёных, курган был создан кочевниками раннего железного века.
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