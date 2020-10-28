Как удалить сообщение в WhatsApp в обход ограничения по времени?

Известно, что свои сообщения в WhatsApp можно удалить только в течение 68 минут после отправки. Но существует способ, который позволяет обойти это ограничение. О нём в интервью агентству "Прайм" рассказал руководитель компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Для этого нужно изменить время на телефоне. Сначала нужно перевести устройство в режим полёта, чтобы он не мог получать сообщения и синхронизировать время с сетью, после чего необходимо поменять дату и время, близкие к моменту отправки, и удалить сообщение. После этого дату и время нужно изменить на актуальные.

Для того чтобы прочитать удалённые сообщения, но воспользоваться специальной программой или функцией синхронизации. Эксперт не советует использовать сторонние приложения, так как они могут передавать данные третьим лицам.