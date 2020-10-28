В России разработали систему раннего распознавания лесных пожаров

В Томском госуниверситете разработали систему, с помощью которой можно будет выявлять пожары на раннем этапе. Ещё одно преимущество разработки в том, что она намного дешевле своих аналогов.

Система основана на комплексном анализе характеристик атмосферы. Они фиксируются с помощью имеющейся на постах мониторинга инфраструктуры — вышек сотовой связи, наземных станций метеорологического наблюдения и т.д.

По словам учёных, если спутниковый мониторинг совместить с новой системой, это позволит повысить точность обнаружения пожаров и исключить ложные сигналы.

"Наша разработка позволяет находить удаленные пожары, что в конечном счете приведет к минимизации затрат сил и средств авиалесоохраны на поиск новых пожаров и борьбу с ними", — пояснил заведующий кафедрой физической и вычислительной механики ММФ ТГУ Егор Лобода.

Система раннего обнаружения пожаров может быть использована на территории всей России, утверждают специалисты.