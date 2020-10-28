На Русском острове обнаружены останки ихтиозавра возрастом 247 млн лет

Во время прогулки на острове Русском палеонтологи обнаружили расколотую плиту, на которой были отпечатки рёбер и фрагменты костей. Учёные предполагает, что найденные останки принадлежат ихтиозавру, который жил на Земле около 247 млн лет назад.

"Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка", — сообщил в интервью РИА "Новости" руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский.

По словам специалиста, обнаруженные на острове останки являются более или менее полными. Болотский считает, что в породе также могла сохраниться и ещё более важная часть скелета — череп.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что канадские палеонтологи из Университета Альберты описали новый вид мозазавров - огромных ископаемых морских рептилий. Раньше эти существа находились на верхушке пищевой цепочки в океанах Земли.