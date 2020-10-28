В Британии создали искусственный язык для тестирования лекарств

В Великобритании с помощью технологии 3D-печати впервые создали искусственный язык человека. Разработка будет полезна как для научных целей, так и для продовольственной деятельности.

Искусственный язык получился таким же эластичным и влажным, как и настоящий. Учёные планируют тестировать на нём лекарства и продукты питания, которые принимаются перорально.

"Воссоздание поверхности среднестатистического человеческого языка сопряжено с уникальными архитектурными проблемами", — пояснил автор исследования доктор Эфрен Андабло-Рейес.

Поверхность языка покрыта специальными сосочками.

Эксперимент показал, что специалистам удалось создать довольно точную копию языка. Они провели опыты с различными жидкостями, которые показали отличные результаты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что влияние COVID-19 изучили на искусственных лёгких.

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