Физики из Нидерландов напечатали с помощью 3D-принтера самую маленькую лодку в мире — размером всего 0,03 мм. О преимуществах данной технологии в интервью "Правде.Ру" рассказал профессор, доктор юридических наук "Интернет и право" Антон Серго.

"На мой взгляд, это немного упрощает технологический процесс, потому что между создателем технологии и конечным потребителем сокращается количество посредников. Плюс это удешевляет технологию для потребителей.

Минус в том, что все лица, которые задействованы в этой цепочке, остаются не у дел, в том числе и возможные правообладатели тех или иных архитектурных форм, идей и так далее.

В любом случае это неизбежно. Просто нужно это понять и принять. Когда-то, на этапе появления видеомагнитофонов, был крупный спор с компанией Sony (один из первых производителей видеомагнитофонов) о том, что запуск технологий видеомагнитофонов подрывает киноиндустрию и доходы правообладателей, которые живут на выпуски лицензионных фильмов, технологий, кассет и так далее. Пришлось это принять и жить с этим дальше. Точно так же, как 3D-принтер — это просто технология, а кто и каким образом будет её использовать — это уже другой вопрос", — пояснил собеседник "Правды.Ру".