Многие игровые компании стали выпускать стриминговые сервисы. Так, Google выпустила Stadia, разработчики Amazon создали сервис Luna, а вслед за ними собственный потоковый сервис решил выпустить и Facebook. Причём пользование платформой бесплатное.
Проект возглавил Джейсон Рубин - бывший разработчик игр, автор Crash Bandicoot и Jak & Daxter.
По словам директора сервиса, облачный гейминг — это будущее, но технологии предстоит пройти очень длинный путь. Поэтому пока Facebook Gaming не будет давать пользователям никаких обещаний.
Сообщается, что платформа предоставит пользователям альтернативу в виде стриминга и начнёт с бесплатных игр.
В США уже начали тестировать данный продукт.
Facebook Gaming предлагает бесплатно сыграть в мобильные тайтлы — Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur's Tale и WWE SuperCard. В перспективе Facebook Gaming планирует расширяться и увеличить количество доступных игр.
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