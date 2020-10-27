Facebook запускает бесплатный игровой сервис

Многие игровые компании стали выпускать стриминговые сервисы. Так, Google выпустила Stadia, разработчики Amazon создали сервис Luna, а вслед за ними собственный потоковый сервис решил выпустить и Facebook. Причём пользование платформой бесплатное.

Проект возглавил Джейсон Рубин - бывший разработчик игр, автор Crash Bandicoot и Jak & Daxter.

По словам директора сервиса, облачный гейминг — это будущее, но технологии предстоит пройти очень длинный путь. Поэтому пока Facebook Gaming не будет давать пользователям никаких обещаний.

Сообщается, что платформа предоставит пользователям альтернативу в виде стриминга и начнёт с бесплатных игр.

В США уже начали тестировать данный продукт.

Facebook Gaming предлагает бесплатно сыграть в мобильные тайтлы — Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur's Tale и WWE SuperCard. В перспективе Facebook Gaming планирует расширяться и увеличить количество доступных игр.