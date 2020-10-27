Израильтяне планируют выращивать искусственное мясо в космосе

Израильский стартап Aleph Farms планирует заняться производством искусственного мяса не только на Земле, но и на Луне, и Марсе.

Цель компании — запуск производства данного продукта там, где нет возможности разводить крупный рогатый скот. По мнению основателей, если NASA и SpaceX всё же смогут колонизировать Луну и Марс, первым жителям чужих миров будет необходимо мясо. Его можно будет успешно заменить выращенным в лаборатории аналогом.

Aleph Farms уже провела первый опыт по выращиванию мяса в космосе. Он был организован на борту МКС совместно с российской компанией 3D Bioprinting Solutions.

С помощью 3D-принтера астронавтам удалось вырастить миниатюрный стейк из клеток мышечной ткани животных.