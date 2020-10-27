Крупные компании могут использовать VR в корыстных целях

Психологи провели исследование, в результате которого им удалось раскрыть влияние виртуальной реальности на человека и всё общество в целом. По мнению специалистов, крупные компании могут использовать VR для достижения корыстных целей.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого участники должны были совершить экстремальную прогулку в VR-очках по маршруту, расположенному над альпийской долиной.

Чем сложнее был уровень, тем более обдуманные действия совершали участники. В итоге они начали проявлять особые качества своей личности и характера.

Психологи считают, что с помощью VR можно изучить такие аспекты, как социальная тревога, эмоциональные реакции и процесс принятия решений. Иными словами, на каждого пользователя VR можно составить подробное описание его личности.

Но данное открытие также говорит и об отсутствии каких-либо гарантий на то, что информация о личных качествах человека не будет украдена или передана компаниям, которые могут использовать её для проведения рекламных акций и агитации в политических целях.