У инков была собственная система измерения

У инков существовала собственная система измерения локтями в процессе строительства зданий, утверждает польский архитектор Анна Кубицка из Вроцлавского университета науки и технологий. А для домов, в которых жили представители высшей знати, использовался другой типоразмер, сообщает "Российская газета" со ссылкой на издание Nauka w Polsce.

Длина "королевского локтя" составляла 54 см, а длина "обычного локтя" — 42 см.

Стоит отметить, что "королевский локоть" не совпадает по длине ни с одной частью человеческого тела. Данное понятие принято как условное и является неизвестной величиной.

При строительстве дворцов использовали "королевский локоть".

Учёные проводили исследование в городе Мачу-Пикчу. Специалисты выдвинули гипотезу о том, что данный город был возведён в первой половине XV века.

Архитекторы выяснили, что в процессе строительства использовали разнообразные стили укладки камня. Поэтому учёные приняли теорию, по которой инки привлекали для строительных работ труд мужчин из других городов.

Древние архитекторы находились под давлением императорских архитекторов, которые использовали только систему мер, предусматривающую типоразмер 54 см. Нет данных о том, применяли ли инки эту меру в других своих городах.