У побережья Австралии обнаружили гигантский коралловый "небоскрёб"

Океанологи из США совместно со своими коллегами из Австралии обнаружили у берегов Кейп-Йорка в Австралии коралловый "небоскрёб". Аналогичное открытие было сделано 120 лет назад.

Коралловый "небоскрёб" имеет клинообразную форму. Его ширина у основания составляет 1,5 км, а у вершины — 40 метров.

Природное сооружение выше многих построек, возведённых людьми.

Например, "коралловый" небоскрёб на 324 метра выше, чем Эйфелева башня и на 500 метров выше, чем Эмпайер-стейт-билдинг.

Учёные утверждают: для того чтобы достигнуть таких размеров, кораллам нужно несколько тысяч лет, кроме того, им приходится постоянно адаптироваться к изменению уровня моря.

Данный коралловый "небоскрёб" — часть семи крупнейших рифов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коралловые рифы начали исчезать уже в середине XX века.

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