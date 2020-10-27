Биологи выяснили, как древним морским обитателям удалось выбраться на сушу. Это произошло благодаря приливам, сообщает Proceedings of the Royal Society A.
400 млн лет назад Луна располагалась ближе к Земле, поэтому тогда приливы, на которые влияет естественный спутник Земли, были выше и мощнее.
Учёные предположили, что, возможно, морских обитателей прибрежных зон часто выбрасывало волнами на сушу, что в процессе эволюции и привело к развитию конечностей.
Компьютерная модель, где учитывались особенности береговой линии древних континентов, показала: в некоторых районах высота приливной волны превышала четыре метра. Например, в так называемом Южно-Китайском блоке, где также сформировалась самая ранняя группа костистых рыб.
Учёные решили, что эти факторы связаны. Рыбы, обитавшие в бедных кислородом водах, могли начать учиться дышать воздухом, а конечности помогали им передвигаться по суше.
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