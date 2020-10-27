Мощные приливы помогли древним рыбам выйти на сушу

Биологи выяснили, как древним морским обитателям удалось выбраться на сушу. Это произошло благодаря приливам, сообщает Proceedings of the Royal Society A.

400 млн лет назад Луна располагалась ближе к Земле, поэтому тогда приливы, на которые влияет естественный спутник Земли, были выше и мощнее.

Учёные предположили, что, возможно, морских обитателей прибрежных зон часто выбрасывало волнами на сушу, что в процессе эволюции и привело к развитию конечностей.

Компьютерная модель, где учитывались особенности береговой линии древних континентов, показала: в некоторых районах высота приливной волны превышала четыре метра. Например, в так называемом Южно-Китайском блоке, где также сформировалась самая ранняя группа костистых рыб.

Учёные решили, что эти факторы связаны. Рыбы, обитавшие в бедных кислородом водах, могли начать учиться дышать воздухом, а конечности помогали им передвигаться по суше.

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