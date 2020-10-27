Генсек ООН одобрил экологический курс нового правительства Японии

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в телефонном разговоре с генсеком ООН сегодня пообещал сократить выбросы парниковых газов в Японии до чистого нуля к 2050 году.

Как сообщает пресс-служба Суги, министр сообщил Антониу Гутерришу, что Япония намерена присоединиться к Альянсу климатических амбиций — консорциуму стран, городов, компаний и официальных органов, приверженных достижению углеродно-нейтральных целей.

Он сказал, что для достижения этой цели потребуются активные меры и изменение менталитета.

"Мы должны изменить наше мышление и активно принять меры против глобального потепления, которые приведут к изменениям в промышленных структурах, а также в экономике и обществе и приведут к значительному росту", — сказал японский премьер.

По его словам, это может быть достигнуто за счет более широкого использования возобновляемых источников энергии и ядерной энергии.

В разговоре с генсеком ООН сегодня Суга добавил, что Япония ускорит процесс создания "благотворного цикла окружающей среды и экономического роста за счет инноваций и продолжит играть активную роль в реализации безуглеродного общества, к которому стремится Парижское соглашение".

В ответ на это Гутерриш выразил свою благодарность и сказал, что он воодушевлен руководством Японии.

Международный чиновник заверил: