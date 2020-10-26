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"Железо с мозгами": умеют ли российские ракеты "думать"?

К 2025 году Китай создаст ракеты с искусственным интеллектом.

"Железо с мозгами": умеют ли российские ракеты "думать"?

О том, планируется ли российские ракеты оснастить искусственным интеллектом, в интервью "Правде.Ру" рассказал военный эксперт Алексей Петрович Леонков.

"Что касается российских ракет с искусственным интеллектом, то у нас они называются "автоматизированные системы управления". Наши гиперзвуковые ракеты используют подобные системы для того, чтобы точно попадать в цель.

Есть автоматизированные системы управления, даже автоматические. Назвать их искусственным интеллектом можно в каком-то смысле, потому что всё, что сейчас называется "искусственным интеллектом" и используется, на самом деле набор алгоритмов, датчиков, систем управления различных механизаций на электрическом приводе.

Конечно, говорят, что будет некий элемент машинного обучения. Например, у нас в противокорабельных ракетах "Оникс" и "Циркон" есть некое машинное обучение. Когда ракеты летят в стае, они между собой общаются, выбирают цель, без участия человека. Можно назвать это машинным обучением.

Сначала они поражают более крупные цели, потом — более мелкие. У нас работа такого рода есть. Только она по-другому называется, потому что мы называем вещи своими именами, а не придумываем им цветастые названия вроде "искусственный интеллект", "искусственный разум". 

В России используется несколько иной подход, потому что все системы искусственного интеллекта достаточно сложные. Некоторые подозревают, что они как человеческие мозги должны соображать. Если мы устанавливаем систему искусственного интеллекта на космическую ракету или космический аппарат, то там долговременная работа, наличие такое системы оправдывает себя. Но если мы ставим её на ракету, которая должна погибнуть, я считаю, что это слишком дорогой ресурс", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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