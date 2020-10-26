В процессе исследования находок, обнаруженных во время раскопок в Крыму, археологи нашли человеческий череп. Его особенность в том, что на нём сохранились следы трепанации. По мнению учёных, сложная хирургическая операция была выполнена ещё в III тыс. до нашей эры.
Данная находка является уникальной. В Крыму такие артефакты редко встречаются, так как состав почв таков, здесь долго костные останки не сохраняются, сообщил в интервью "Правде.Ру" генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
"То, что на черепе были обнаружены следы трепанации, очень необычно. Хотя известны находки бронзового века, катакомбных культур, например, где части тканей восстановлены глиной и так далее. Какие-то манипуляции медицинского характера проводились как при жизни, так и после смерти человека.
Если мы говорим о медицине в том виде, в каком мы её знаем, она как раз и зарождается в эпоху бронзового века в Малой Азии. Первые хирургические инструменты появляются именно в бронзовом веке, потому что появляется металл, люди начинают использовать его для тонких операций.
Есть мезоамериканские находки, которые относятся приблизительно к этому времени. Хотя там другая хронологическая шкала. Именно к эпохе бронзы относится зарождение медицины, наверное, в современном смысле этого слова", — пояснил собеседник "Правды.Ру".
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