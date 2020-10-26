Эксперт: "Первые медицинские инструменты появились в эпоху бронзы"

В процессе исследования находок, обнаруженных во время раскопок в Крыму, археологи нашли человеческий череп. Его особенность в том, что на нём сохранились следы трепанации. По мнению учёных, сложная хирургическая операция была выполнена ещё в III тыс. до нашей эры.

Данная находка является уникальной. В Крыму такие артефакты редко встречаются, так как состав почв таков, здесь долго костные останки не сохраняются, сообщил в интервью "Правде.Ру" генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.