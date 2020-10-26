Поджоги кочевников могли стать причиной исчезновения лесов на Алтае

Международной группе учёных удалось восстановить последовательность природных событий, которые происходили на территории Степного Алтая в послеледниковый период.

Специалисты использовали бурение для взятия образцов отложений в нескольких озёрах Кулундинской степи. Эти озёра образовались около 14 тыс. лет назад. В то время эти места были покрыты ледниками.

В результате исследования выяснилось, что во времена голоцена здесь было повышенное выпадение осадков, поэтому здесь активно развивался лесной покров.

Кроме того, удалось выяснить, что здесь часто происходили пожары, поэтому количество деревьев со временем уменьшилось.

Причины этих возгораний пока неизвестны. Учёным так и не удалось выявить взаимосвязь между изменением количества осадков и высокой температурой.

Возможно, что лес поджигали кочевники, чтобы высвободить территории для выпаса животных.

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