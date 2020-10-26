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Зоологи раскрыли связь между размером собаки и объёмом её мозга

Зоологи Будапештского университета  совместно с коллегами из Университета Капошвара доказали, что у собак разных пород может быть одинаковый по размерам мозг, сообщает "Популярная Механика".

Зоологи раскрыли связь между размером собаки и объёмом её мозга

В ходе исследования они сравнили не только собак разных пород, но и их ближайших родственников — шакалов, койотов и волков. В результате оказалось, что эти животные имеют одинаковый по объёму мыслительный орган.

"Мы использовали реконструкцию мозга при помощи эндокранов — так называются слепки, изображающие рельеф внутренней поверхности черепной коробки. Таким образом можно изучать извилины и борозды мозга, а также крупные сосуды", — пояснили венгерские ученые, отметив, что эндокраны применяются для изучения мозга вымерших видов.

В процессе исследования использовались виртуальные эндокраны, созданные при помощи компьютерной томографии.

"Был произведен анализ четырех сотен черепов ста пятидесяти разных пород. Безусловно, мозг собак разного размера отличается по структуре, но его общий объем находится примерно на одном уровне, что весьма интересно, учитывая большой разброс в размерах собак", — пояснил ведущий автор исследования Кальман Чейберт.

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