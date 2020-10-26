Зоологи раскрыли связь между размером собаки и объёмом её мозга

Зоологи Будапештского университета совместно с коллегами из Университета Капошвара доказали, что у собак разных пород может быть одинаковый по размерам мозг, сообщает "Популярная Механика".

В ходе исследования они сравнили не только собак разных пород, но и их ближайших родственников — шакалов, койотов и волков. В результате оказалось, что эти животные имеют одинаковый по объёму мыслительный орган.

"Мы использовали реконструкцию мозга при помощи эндокранов — так называются слепки, изображающие рельеф внутренней поверхности черепной коробки. Таким образом можно изучать извилины и борозды мозга, а также крупные сосуды", — пояснили венгерские ученые, отметив, что эндокраны применяются для изучения мозга вымерших видов.

В процессе исследования использовались виртуальные эндокраны, созданные при помощи компьютерной томографии.