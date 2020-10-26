Развитие робототехники и искусственного интеллекта может стать причиной массовой безработицы, считает японский учёный Хироши Тасака. Но существуют навыки, которые роботы не смогут освоить.
Толчок совершенствованию робототехники дала пандемия коронавируса. Это отразилось на рынке труда.
В группе риска оказались люди, которые выполняют простую работу. Но угроза может нависнуть и над работниками умственного труда.
Эксперты считают, что роботы не смогут заменить людей в трёх сферах:
Но представителям этих сфер нужно развивать управленческие способности, эмпатию к клиентам, невербальную коммуникации и др.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Таиланде для ухода за больными коронавирусом используют роботов. Они наблюдают за симптомами людей, которые находятся на карантине.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.