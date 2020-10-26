Три сферы деятельности, в которых робот не сможет заменить человека

Развитие робототехники и искусственного интеллекта может стать причиной массовой безработицы, считает японский учёный Хироши Тасака. Но существуют навыки, которые роботы не смогут освоить.

Толчок совершенствованию робототехники дала пандемия коронавируса. Это отразилось на рынке труда.

В группе риска оказались люди, которые выполняют простую работу. Но угроза может нависнуть и над работниками умственного труда.

Эксперты считают, что роботы не смогут заменить людей в трёх сферах:

индустрии гостеприимства;

менеджменте;

творчестве.

Но представителям этих сфер нужно развивать управленческие способности, эмпатию к клиентам, невербальную коммуникации и др.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Таиланде для ухода за больными коронавирусом используют роботов. Они наблюдают за симптомами людей, которые находятся на карантине.

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