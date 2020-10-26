Древние майя уже умели строить фильтры для воды. Соответствующие сооружения были обнаружены в городе Тикале, сообщили учёные Университета Цинциннати.
Фильтры были построены из натуральных материалов, которые им удалось доставить: они импортировались за много миль.
Учёные из Калифорнийского университета обнаружили доказательства наличия системы фильтров в водохранилище Корриенталь, которое было важным источником питьевой воды для древних майя.
Группа экспертов определила кристаллический кварц и цеолит, импортированные за многие мили из города.
Содержащиеся в крупном песке кварц и цеолит образуют естественное молекулярное сито. Данные минералы используются и в наше время для фильтрации воды.
"Эти фильтры очищали воду от вредных микробов, тяжёлых металлов и соединений, содержащих азот", — пояснил антрополог и ведущий автор исследования Кеннет Барнетт Танкерсли.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.