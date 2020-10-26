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Физики напечатали на 3D-принтере самый маленький корабль в мире

Физики из Нидерландов с помощи 3D-принтера напечатали самую маленькую лодку в мире — размером всего 0,03 мм, сообщает Soft Matter.

Физики напечатали на 3D-принтере самый маленький корабль в мире

Изделие может поместить внутри волоса человека. По мнению учёных, данный объект можно использовать для исследования микроскопических плавающих организмов, например, бактериальных клеток.

Они иначе двигаются в воде, чем тела из макромира, так как для них жидкость является намного более вязкой.

Раньше подобные эксперименты проводилось на частицах сферической формы, но 3D-печать открыла новые возможности для учёных. Кроме лодки, учёные также напечатали спиралевидные детали. В процессе движения она вращаются через воду.

Кораблик 3DBenchy, несмотря на свои миниатюрные размеры, способен к самостоятельному плаванию. Движение обеспечивается в результате разложения пероксида водорода на платиновом катализаторе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нидерландах разработали специальный цемент для 3D-печати.

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