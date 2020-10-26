Физики напечатали на 3D-принтере самый маленький корабль в мире

Физики из Нидерландов с помощи 3D-принтера напечатали самую маленькую лодку в мире — размером всего 0,03 мм, сообщает Soft Matter.

Изделие может поместить внутри волоса человека. По мнению учёных, данный объект можно использовать для исследования микроскопических плавающих организмов, например, бактериальных клеток.

Они иначе двигаются в воде, чем тела из макромира, так как для них жидкость является намного более вязкой.

Раньше подобные эксперименты проводилось на частицах сферической формы, но 3D-печать открыла новые возможности для учёных. Кроме лодки, учёные также напечатали спиралевидные детали. В процессе движения она вращаются через воду.

Кораблик 3DBenchy, несмотря на свои миниатюрные размеры, способен к самостоятельному плаванию. Движение обеспечивается в результате разложения пероксида водорода на платиновом катализаторе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нидерландах разработали специальный цемент для 3D-печати.