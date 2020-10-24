Рогозин уволил главу дирекции космодрома "Восточный"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин освободил от занимаемой должности главу дирекции космодрома "Восточный" Евгения Рогозу.

Сообщение об увольнении Рогозы появилось на официальной странице Роскосмоса в Twitter.

"Решением Рогозина был уволен гендиректор ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Рогоза", — сказано в публикации.

Увольнение чиновника связано с арестом руководителя космодрома Романа Бобкова, которого подозревают в служебном подлоге на 500 миллионов рублей.