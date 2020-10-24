Уже 60 лет на 24 октября не планируют никаких запусков из-за события, которое произошло в 1960 году. Тогда на космодроме Байконур произошла авария, унёсшая жизни множества людей.
Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав 24 октября "чёрным днём" отечественной космонавтики.
"За полчаса до запланированного пуска ракеты Р-16 несанкционированно запустился двигатель второй ступени. За ним последовало разрушение первой ступени и пожар на стартовой площадке 41", — пояснил Рогозин.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".