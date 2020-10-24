Рогозин: 24 октября - чёрный день российской космонавтики

Уже 60 лет на 24 октября не планируют никаких запусков из-за события, которое произошло в 1960 году. Тогда на космодроме Байконур произошла авария, унёсшая жизни множества людей.

Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав 24 октября "чёрным днём" отечественной космонавтики.