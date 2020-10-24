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На МКС продолжается утечка воздуха

Заклейка трещины в российском модуле "Звезда" термостойким скотчем не помогла прекратить утечку воздуха.

Об этом сообщил экипаж Международной космической станции. О продолжающейся утечке рассказал космонавт Сергей Рыжиков. По его словам, скорость утечки составляет 4 миллиметра в час.

Напомним, утечка воздуха в российском сегменте была зафиксирована в сентябре 2019 года. Однако уже через год скорость утечки возросла в пять раз.

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