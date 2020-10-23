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Почему "Титаник" не подняли со дна?

"Титаник" затонул в 1912 году, и до сих пор когда-то самый большой и дорогой лайнер в мире покоится на дне океана. О том, почему фрагменты корабля до сих не были подняты на поверхность, в интервью "Правде.Ру" рассказал океанолог, доктор географических наук, профессор, член-корреспондент РАН, декан географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Сергей Добролюбов.

Почему "Титаник" не подняли со дна?

"Начнём с того, что два российских аппарата "Мир", которые использовал ДжеймсКэмерон в съёмках фильма "Титаник", уже курсировали вокруг этого легендарного корабля. Там довольно большая глубина — более трёх километров, значит давление там более трёхсот атмосфер. Конечно, там могут находиться личные драгоценности людей. Как мы видели в фильме "Титаник" с фарфором там ничего не произошло.

Фактически это братская могила, и нарушать братские могилы не корректно со всех точек зрения. Тем более, там находятся останки граждан Великобритании, США и других стран, а там очень жёсткие законы, согласно которым трогать могилы запрещено.

Поднять фрагменты "Титаника" на поверхность нельзя, они сто раз разломятся. Корабль затонул в 1912 году, то есть прошло уже 108 лет. Конечно, там уже прогнили все шпангоуты и всё прочее. Лежит он и лежит", — сообщил собеседник "Правды.Ру".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что внутри "Титаника" могут находиться останки погибших.

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