Гипертония — очень коварное заболевание, так как может протекать бессимптомно. Часто болезнь диагностируют тогда, когда уже поздно говорить о превентивных мерах.
В связи с этим во всём мире гипертония является самым распространённым и одновременно самым опасным заболеванием, так как оно приводит к таким опасным осложнениям, как инсульт и инфаркт.
Но, по словам специалистов, этому заболеванию можно противостоять с помощью вполне простых средств.
"Если вы будете регулярно употреблять свекольный сок, то сможете добиться быстрого снижения артериального давления. Он подействует не хуже лекарственных препаратов, зато "побочка" у него полностью отсутствует", — рассказала диетолог Natures Aid Дженни Логан.
В состав свёклы входят нитраты. Попадая в организм человека, они превращаются в оксид азота. Это позволяет кровеносным сосудам расслабиться. Кроме того, оксид азота защищает их от резкого сужения.
"Свекольный сок невероятно полезен в качестве средства, поддерживающего здоровое кровяное давление", — отметила Логан.
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