В Болонском Университете изучили технику создания Кодекса Чести ацтеков

Codex Cospi — Кодекс Чести ацтеков представляет собой уникальную рукопись времён ацтекской письменности. В настоящее время книга находится в библиотеке Болонского Университета. В процессе анализа книги учёным удалось раскрыть её тайны, сообщает Planet Today.

Так, при создании Кодекса Чести ацтеков использовались уникальные техники рисования и необычные для XV века инструменты.

"Кодекс Чести ацтеков представляет собой ритуально-астрологическую книгу, которая была создана на территории современной Мексики еще до появления там испанцев. Мы применили новейшие методы не инвазивного исследования, чтобы изучить структуру книги, а также материалы и инструменты, применявшиеся при ее создании. Например, очень интересно было определить состав ярких красок, при помощи которых созданы иллюстрации", — сообщил профессор Болонского университета Давиде Домениче.

Исследование уникальной рукописи проводилось с помощью макро-XRF сканера, который позволяет анализировать хрупкие объекты рентгеновскими лучами.

Специалистам удалось выяснить состав красок, которые использовались при создании книги.