Codex Cospi — Кодекс Чести ацтеков представляет собой уникальную рукопись времён ацтекской письменности. В настоящее время книга находится в библиотеке Болонского Университета. В процессе анализа книги учёным удалось раскрыть её тайны, сообщает Planet Today.
Так, при создании Кодекса Чести ацтеков использовались уникальные техники рисования и необычные для XV века инструменты.
"Кодекс Чести ацтеков представляет собой ритуально-астрологическую книгу, которая была создана на территории современной Мексики еще до появления там испанцев.
Мы применили новейшие методы не инвазивного исследования, чтобы изучить структуру книги, а также материалы и инструменты, применявшиеся при ее создании. Например, очень интересно было определить состав ярких красок, при помощи которых созданы иллюстрации", — сообщил профессор Болонского университета Давиде Домениче.
Исследование уникальной рукописи проводилось с помощью макро-XRF сканера, который позволяет анализировать хрупкие объекты рентгеновскими лучами.
Специалистам удалось выяснить состав красок, которые использовались при создании книги.
"В состав ярких красок, предположительно, входит мышьяк. Плюс, ацтеки использовали некоторые другие секретные ингредиенты", — сказал Домениче.
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